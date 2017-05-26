Букмекеры: Халеп — фаворит «Ролан Гаррос» у женщин, шансы Кузнецовой — 7,5%

Букмекерские компании обновили линию на победительницу престижного теннисного турнира «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Аналитики считают фаворитом Симону Халеп (3.64). Следом идут Элина Свитолина (7.30), Кристина Младенович (9.80) и Гарбинье Мугуруса (10.0) (см. все коэффициенты на турнир).

Ниже оцениваются шансы россиянки Светланы Кузнецовой (13.0), а также Каролины Плишковой (14.0) и Анжелики Кербер (15.0). За 21.0 можно поставить на Каролину Возняцки или россиянку Дарью Касаткину.

Сделать ставку на Анастасию Павлюченкову предлагается за 51.0, а на Екатерину Макарову — за 81.0.