Букмекерская компания Paddy Power Betfair закроет офис в Гибралтаре для «централизации услуг» после слияния двух операторов в феврале 2016 года. При этом 20 лучшим сотрудникам закрывающегося офиса будут предложены варианты продолжения работы в компании.

Головной офис Paddy Power Betfair находится в Дублине (Ирландия), также компания имеет офисы в ряде европейских стран, включая Великобританию, Португалию, Румынию, Мальту и Италию.

Paddy Power и Betfair поставили перед собой цель сэкономить 50 млн фунтов стерлингов за счёт их слияния в прошлом году.