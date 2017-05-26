«Бостон Ред Сокс» — «Сиэтл Маринерс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч регулярного чемпионата МЛБ «Бостон Ред Сокс» — «Сиэтл Маринерс».

Ставка: победа «Сиэтл Маринерс» с коэффициентом 2.58 (см. все коэффициенты на матч).

«Сразу хочу оговориться, что хочу на этот раз предложить достаточно рискованный вариант, который, безусловно, может не сыграть, но объясню, чем он привлёк моё внимание. „Сиэтл“ в очередной раз провалил старт сезона. Главная причина — травмы ведущих питчеров стартовой ротации. На горку приходится выходить зачастую случайным людям. Нападение же не может постоянно брать всю инициативу на себя, к тому же и там есть свои сложности. Кэтчеры плохо отбивают, да ещё и лидер команды Робинсон Кано был некоторое время травмирован.

Но, как мне кажется, во вчерашнем матче с «Вашингтоном» «Сиэтл» нащупал свою игру. Нельсон Круз выбил тройной хоумран. Джин Сегура был опасен на бите, вновь удачно сыграл Кано, да и другой «пауэр-хитер» «моряков» — Кайл Сигер. Правда, немало времени ушло на раскачку, и всё-таки на старте шестого иннинга они сумели отыскать слабости в игре левши Джио Гонсалеса. Сегодня им снова предстоит сыграть против леворукого питчера Эдуардо Родригеса, который со стартового матча сезона не знает поражений.

Но все серии когда-нибудь заканчиваются. И Родригес всё-таки лишь четвёртый питчер в ротации «Бостона». Он не может вечно играть чрезвычайно удачно. В прошлой встрече он отыграл 8 иннингов и был достаточно убедителен, но атака «Сиэтла» гораздо мощнее, чем у «Окленда».

У гостей же стартует Йовани Гальярдо, который был просто уничтожен в своём последнем выходе на горку против «Уайт Сокс». Не думаю, что он допустит такой же провал во второй встрече кряду. Опыт должен сыграть свою роль. К тому же Гальярдо очень недовольны в Сиэтле. Ещё пара неудач — и с ним могут разорвать контракт.

Рискну предположить, что он соберётся, отработает около 6 иннингов, а «буллпен» «Маринерс» доведёт дело до победы».

Начало матча — 27 мая в 02:10 по московскому времени.