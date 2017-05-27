Эксперты: Хамес Родригес станет следующим игроком, подписавшим контракт с «МЮ»

Аналитики букмекерских контор оценили шансы футболистов пополнить состав «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

Согласно котировкам, лучшие шансы стать следующим игроком, подписавшим контракт с манкунианцами, имеет форвард мадридского «Реала» Хамес Родригес. Это событие оценивается коэффициентом 1.80 (см. все коэффициенты).

На втором месте идёт нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн (2.00).

Третью строчку с коэффициентом 6.50 делят сразу трое футболистов: Виктор Линделёф («Бенфика»), Майкл Кин («Бёрнли») и Бернарду Силва, который 26 мая официально стал игроком «Манчестер Сити».

Также в списке присутствуют: Каспер Шмейхель (17.00), Томас Мюллер, Криштиану Роналду и Месут Озил (все по 34.00), Гонсало Игуаин (67.00) и Фернандо Торрес (101.00).