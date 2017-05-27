«Арсенал» — «Челси»: ставка Сэвиджа с коэффициентом 12.0 на финал Кубка Англии

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на финальный матч Кубка Англии «Арсенал» — «Челси». Встреча состоится 27 мая, начало — в 19:30 мск.

Ставка: «Челси» забьёт больше двух голов, получит больше одной карточки и подаст больше шести угловых за 12.0. (см. все коэффициенты на матч).

«Ужасный сезон для «Арсенала» можно подсластить третьим трофеем за 4 последних года. Вот только «Челси» слишком хорош в защите и выглядит гораздо сбалансированнее. Мне жаль Венгера, но вряд ли сегодня он добьётся успеха», — сказал Сэвидж.