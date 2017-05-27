Букмекеры не сомневаются в том, что «Ролан Гаррос» выиграет Надаль

Букмекерские компании обновили линию на победителя престижного теннисного турнира «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.

Аналитики считают явным фаворитом Рафаэля Надаля (1.81). Следом идут Новак Джокович (5.00), Энди Маррей и Доминик Тим (по 12.0) (см. все коэффициенты на турнир).

Ниже оцениваются шансы Стэна Вавринки (13.0), а также Александра Зверева (15.0) и Кея Нисикори (34.0).

Букмекеры убеждены в том, что российские теннисисты не будут бороться за победу: поставить на Даниила Медведева можно за 251.0, а на Андрея Кузнецова — за 301.0.