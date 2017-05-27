Букмекеры оценили шансы «Алавеса» победить «Барселону» в финале Кубка Испании

Сегодня, 27 мая, в финальном матче Кубка Испании встретятся «Барселона» и «Алавес». Начало — в 22:30 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Алавеса» за 15.0. Шансы «Барселоны» на победу оценены коэффициентом 1.19. Поставить на ничью после 90 минут можно за 8.40.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.37, а на ТМ 2,5 гола — за 3.04 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.24. Коэффициент на итоговую победу «Алавеса» — 11.50 (8,5 %), а на победу «Барселоны» — 1.06.