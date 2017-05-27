«Голден Стэйт» — «Кливленд»: букмекеры оценили шансы команд в финале НБА

В НБА определились финалисты плей-офф — ими стали «Голден Стэйт Уорриорз», обыгравший «Сан-Антонио Спёрс», а также «Кливленд Кавальерс», преодолевший сопротивление «Бостон Селтикс».

Впервые в истории НБА две команды сыграют друг с другом в финале плей-офф в третий раз подряд.

Букмекеры не сомневаются в победе «Голден Стэйт» (1.37). Шансы «Кливленда» на победу оценены в 3.00. По мнению аналитиков, серия получится упорной: коэффициент на ТБ 5,5 матча — 1.60, а на ТМ 5,5 матча — 2.28.

Главные претенденты на приз MVP финала — Кевин Дюрант (2.40), Стивен Карри (2.70) и Леброн Джеймс (3.00).