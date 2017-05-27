Макарова проиграет Кербер в 1-м круге и покинет «Ролан Гаррос», думают букмекеры

28 мая в матче первого круга женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся немка Анжелика Кербер и россиянка Екатерина Макарова. Начало встречи — в 13:30 мск.

Согласно котировкам, у немки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Кербер оценивается коэффициентом 1.51. Победа с форой (-4,5) геймов — 2.26 (см. все коэффициенты на матч).

Если Макарова сумеет победить Кербер, сыграет ставка с коэффициентом 2.73. На то, что россиянка сумеет удержать фору в 4,5 геймов, можно поставить за 1.64.