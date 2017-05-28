Согласно котировкам, Венгер останется в «Арсенале» после победы в Кубке Англии

Накануне «Арсенал» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Англии. Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился со счётом 2:1. «Канониры» выиграли турнир в рекордный 13-й раз, опередив «Манчестер Юнайтед», на счету которого 12 побед.

Главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер стал первым тренером, выигравшим Кубок Англии семь раз. До этого французский специалист делил рекорд с шотландским специалистом Джорджем Рэмзи, который с «Астон Виллой» шесть раз побеждал в старейшем футбольном турнире мира.

Букмекерские компании обновили линию на будущее Венгера после победы «канониров». Аналитики считают, что Венгер продлит контракт с «Арсеналом» и продолжит работу (1.45). Поставить на уход француза этим летом предлагают за 3.00.

Также букмекеры принимают ставки на следующего тренера «Арсенала». Фавориты — Массимилиано Аллегри, Томас Тухель (по 5.00), Патрик Виера (6.00), Диего Симеоне (7.00), Эдди Хау и Хорхе Сампаоли (по 11.0).