Кузнецов проиграет Маррею в 1-м круге и покинет «Ролан Гаррос», думают букмекеры

30 мая в матче первого круга мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся британец Энди Маррей и россиянин Андрей Кузнецов. Начало встречи — в 12:00 мск.

Согласно котировкам, у британца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Маррея оценивается коэффициентом 1.18. Победа с форой (-4,5) гейма — 1.37 (см. все коэффициенты на матч).

Если Кузнецов сумеет победить Маррея, сыграет ставка с коэффициентом 5.60. На то, что россиянин сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 3.10