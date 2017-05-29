Чакветадзе: не думаю, что матч Ларссон — Вихлянцева быстро закончится

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Юханна Ларссон (Швеция) — Наталья Вихлянцева (Россия) в первом круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

«Ларссон считается фаворитом, она на грунте умеет хорошо играть. Но, мне кажется, она будет нервничать в этой встрече. Никто не любит играть против молодых соперниц. Конечно, Наташе больше подходят быстрые покрытия, но она будет сражаться, просто так ничего не отдаст. Для неё игра на „Ролан Гаррос“ — это событие, ей захочется проявить себя, пройти хотя бы первый круг. И Вихлянцева умеет хорошо прикладываться к мячу, наносить плотные удары, Ларссон не так легко будет успевать за скоростями россиянки.

Думаю, что матч будет развиваться волнообразно. Сначала у одной теннисистки многое будет получаться, потом другая перехватит инициативу. Не кажется мне, что здесь всё быстро закончится. Предположу, что девушки в конечном итоге сыграют больше 20,5 гейма", — отметила Чакветадзе.

Встреча Ларссон и Вихлянцевой состоится 29 мая. Начало — в 13:30 мск.