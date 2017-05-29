БК «Пари-Матч» запустила приём интерактивных ставок

Букмекерская компания «Пари-Матч» запустила официальный сайт по приёму интерактивных ставок в России.

Оперировать компания будет на домене parimatch.ru. Клиентам БК будут доступны ставки в прематче и в лайве, мобильная версия сайта, просмотр спортивных трансляций, программа лояльности «Пари+», кэш-аут, vip-ставки и заказ коэффициентов, матчи топовых чемпионатов с повышенными коэффициентами и другие сервисы.

БК «Пари-Матч» в России оперирует под лицензией № 13 ООО «Бетринг». В январе 2017 года компания стала партнёром Первого ЦУПИС.