В ЮАР власти конфискуют онлайн-выигрыши игроков

Власти ЮАР в рамках борьбы с нелегальными онлайн-букмекерами изымают выигрыши игроков, полученные от нелицензированных операторов.

Департамент торговли и промышленности (DTI) ЮАР объявил, что уже конфисковал порядка 97 тыс. долларов США в результате судебного разбирательства против нескольких игроков, которые получали незаконные выигрыши от международных онлайн-букмекеров.

Чиновники предупредили, что игроки, участвующие в запрещённой онлайн-активности, будут неспособны получить свой выигрыш и будут подвергать себя риску уголовного преследования. В дополнение к потере выигрыша уличённый в игре у нелегального онлайн-букмекера гражданин ЮАР может столкнуться с штрафами до полумиллиона долларов США.