БК «Балтбет» заключила соглашение с Российской федерацией баскетбола

Букмекерская компания «Балтбет» объявила о подписании спонсорского соглашения с Российской федерацией баскетбола (РФБ).

Соглашение подписано в рамках исполнения требований Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта» для обеспечения эффективного распределения обязательных отчислений в пользу спорта.

«Подписанием соглашения с Российской федерацией баскетбола мы закладываем прочный фундамент нашего долгосрочного сотрудничества. Мы готовы оказывать максимальное содействие и поддержку национальному спорту, как записано в целях закона, и продолжаем активную деятельность, направленную на сотрудничество со всеми спортивными федерациями России», — сообщили в БК «Балтбет».

ООО «Санторин» («Балтбет») создано в 2003 году в Санкт-Петербурге. Компания работает по лицензии ФНС России № 16.