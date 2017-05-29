Аналитики: «Питтсбург» Малкина начнёт финал плей-офф против «Нэшвилла» с победы

30 мая состоится первый матч финала плей-офф НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным) и «Нэшвилл Предаторз». Начало — в 3:00 мск.

Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.14. Шансы «Нэшвилла» оценены в 3.18. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.04.

Ставку на победу «Предаторз» с учётом ОТ можно сделать за 2.34, а на победу «Пингвинз» — за 1.60 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.34, на ТМ 5,5 шайбы — 1.67.