Во Вьетнаме арестованы 10 человек, принявшие ставок на $ 62 млн с начала года

Власти Вьетнама арестовали 10 человек, участвовавших в организации незаконных азартных онлайн-игр.

Полиция провинции Тхань Хоа задержала 10 человек, связанных с незаконной группировкой, принимавшей ставки на футбол. Считается, что с начала этого года оборот злоумышленников составил $ 62 млн. Полиция ещё не подтвердила, была ли организация связана с какими-либо известными международными операторами азартных онлайн-игр.

Вьетнам готовится представить свою систему по регулированию ставок на международные футбольные матчи, попутно продолжая бороться с международными игорными сайтами, которые предлагают вьетнамцам сделать ставки уже сейчас.