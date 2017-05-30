Аналитики: Касаткина выиграет у Викмайер и выйдет во 2-й круг «Ролан Гаррос»

30 мая в матче первого круга женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся россиянка Дарья Касаткина и бельгийка Янина Викмайер. Начало встречи — в 17:00 мск.

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Касаткиной оценивается коэффициентом 1.36. Победа с форой (-4,5) гейма — 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

Если Викмайер сумеет победить Касаткину, сыграет ставка с коэффициентом 3.42. На то, что бельгийка сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.00.