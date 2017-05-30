Чакветадзе: Маррей не в той форме, чтобы легко обыграть Кузнецова

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Энди Маррей (Великобритания) — Андрей Кузнецов (Россия) в первом круге мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: тотал геймов больше 35,5 за 2.0 (см. все коэффициенты на матч).

«Первый номер рейтинга Энди Маррей стартует на «Ролан Гаррос», но он далеко не главный фаворит турнира. Очень нестабильно он выступает в нынешнем сезоне, много необъяснимых и неожиданных поражений. Ну а грунт никогда не был его любимым покрытием. К тому же британец со здоровьем испытывал проблем, из-за этого он жалуется на недостаток сил.

В стартовом матче Маррей сыграет с россиянином Андреем Кузнецовым, который на прошлой неделе далеко прошёл на турнире в Женеве. Конечно, в лучшем состоянии Маррей, скорее всего, достаточно легко победил бы Кузнецова. Но сейчас ситуация другая. Кузнецов может сыграть вполне прилично, Маррей же на одном высоком уровне весь матч вряд ли проведёт. Предположу, что теннисисты сыграют больше 35,5 гейма, затянется встреча. И это, возможно, не так плохо для Энди, у которого будет время, чтобы найти свою игру", — отметила Чакветадзе.

Встреча Маррея и Кузнецова состоится 30 мая. Начало — в 15:30 мск.