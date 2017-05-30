В Нидерландах ужесточат борьбу с нелегальными операторами онлайн-гемблинга

Игорный регулятор Нидерландов пообещал занять ещё более жёсткую позицию в отношении нелегальных операторов азартных игр онлайн, объяснив свою позицию стремлением «защитить голландскую молодёжь от вреда».

Регуляторный орган Kansspelautoriteit (KSA) объявил о «новом шаге в борьбе с нелегальными дистанционными азартными играми», заявив, что это «неприемлемо». KSA сообщил о своих планах по тщательному изучению деятельности подобных операторов для определения масштаба проблемы.

С 1 июня под запрет попадут игорные сайты, в которых используется домен .nl, перенаправляющий пользователей в домен .com, а также сайты иностранных операторов, которые не используют технологию геоблокировки, которая могла бы помешать пользователям из Нидерландов делать ставки.