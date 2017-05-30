«Питтсбург Пайрэтс» — «Аризона Даймондбэкс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч регулярного чемпионата МЛБ «Питтсбург Пайрэтс» — «Аризона Даймондбэкс».

Ставка: в 1-м иннинге не будет ранов (набранных очков) с коэффициентом 1.93 (см. все коэффициенты на матч).

«14 мая в Аризоне эти команды встречались, и у них на горку выходили те же питчеры, что появятся и сегодня, — Иван Нова и Робби Рэй. Тогда обоих быстро пробили. Рэй вообще был заменён после 4-го иннинга, за которые он пропустил 4 очка. Нова сумел продержаться 6 иннингов. Но здесь нужно заметить, что оба питчера после той встречи сыграли по два хороших старта. Рэй так и вовсе не пропустил ни одного очка за 14 и 2/3 иннинга. Он играет гораздо лучше в гостях, чем дома. Нова же на своём поле поинтереснее.

На мой взгляд, и Нова, и Рэй сделают выводы после предыдущей встречи и начнут матч аккуратно и надёжно. В этой связи не жду набранных очков командами в стартовом иннинге".

Начало матча — 31 мая в 02:10 по московскому времени.