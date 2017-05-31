Аналитики: Макарова победит украинку Цуренко во 2-м круге «Ролан Гаррос»

21 мая в матче второго круга женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся россиянка Екатерина Макарова и украинка Леся Цуренко. Начало встречи — в 12:10 мск.

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Макаровой оценивается коэффициентом 1.43. Победа с форой (-4,5) геймов — 2.22 (см. все коэффициенты на матч).

Если Цуренко сумеет победить Макарову, сыграет ставка с коэффициентом 2.92. На то, что украинка сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.69.