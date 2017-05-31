Автор скандального бюста Роналду создал скульптуру Бэйла по заказу букмекера

В марте 2017 года в аэропорту острова Мадейра был установлен бюст форварда сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Скульптура вызвала удивление у многих болельщиков и стала объектом насмешек

Букмекерская компания Paddy Power связалась с автором бюста Мануэлом Сантушем и заказала у него бюст форварда «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла.

Как сообщается в блоге компании, бюст Бэйла разместили в Кардиффе, где 3 июня состоится финал Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал Мадрид». К скульптуре выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с ней.

Бюст Гарета Бэйла Фото: twitter.com/paddypower

Сообщается, что скульптор не намерен останавливаться на создании бюстов игроков мадридского «Реала» и готовит изваяние Серхио Рамоса. Сантуш — бывший уборщик аэропорта Мадейры и лишь два года назад начал на постоянной основе заниматься изготовлением скульптур.