Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

«Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз»: прогноз на 2-й матч серии

1 июня 2017, четверг. 00:22. Ставки

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на второй матч финальной серии Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз».

Ставка: победа «Нэшвилл Предаторз» с учётом ОТ с коэффициентом 2.4 (см. все коэффициенты на матч).

«Питтсбург» пока никого не убедил, что он во второй раз подряд выиграет Кубок Стэнли. Казалось, что это произойдёт точно после смены Флери на Мюррея, но тот пока играет не слишком стабильно, в частности, он завалил стартовый матч с «Предаторз». Да, «пингвины» ведут, но пока они ещё не показали чего-то невероятного.

«Нэшвилл» же продемонстрировал, что он очень силён, отыгравшись с 0:3 в первом матче. Он борется с травмами, и делает это достаточно успешно, как многим кажется. Ринне — очень уверенный в себе голкипер, он опытен. Финн не завалит вторую игру подряд, поэтому стоит ставить на «хищников».

Начало матча — 1 июня в 03:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
1 июня 2017, четверг
00:22 «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз»: прогноз на 2-й матч серии
31 мая 2017, среда
19:00 Эксперты: «Питтсбург» Малкина закрепит преимущество в финале НХЛ с «Нэшвиллом»
17:30 Доходы mybet упали на 29% в первом квартале 2017 года
16:11 Экспресс с коэффициентом 462.05 принёс 145 545 рублей со ставки в 315 рублей
15:11 Автор скандального бюста Роналду создал скульптуру Бэйла по заказу букмекера
14:15 Букмекеры оценили шансы Промеса забить в первой игре Адвоката у руля Нидерландов
13:16 БК «Балтбет» заключила соглашение с Всероссийской федерацией волейбола
12:30 Согласно котировкам, ЦСКА победит «Локомотив-Кубань» и в 3-м матче полуфинала
10:45 888 Holdings прекратит деятельность в Польше с 5 июня
09:42 Чакветадзе: у Цуренко не найдётся аргументов против Макаровой
09:00 Аналитики: Макарова победит украинку Цуренко во 2-м круге «Ролан Гаррос»
00:55 Red Tiger Gaming предоставит программное обеспечение для bwin и PartyPoker
00:32 12BET стала титульным спонсором Кубка мира по пулу
30 мая 2017, вторник
18:00 «Питтсбург Пайрэтс» — «Аризона Даймондбэкс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
16:48 Букмекеры: лучшие шансы уйти в зарубежный клуб летом у Смолова и Азмуна
16:00 В Нидерландах ужесточат борьбу с нелегальными операторами онлайн-гемблинга
14:30 Olympic Entertainment Group ликвидировала дочернюю фирму в Беларуси
13:36 Чакветадзе: Маррей не в той форме, чтобы легко обыграть Кузнецова
13:00 Букмекеры оценили шансы «Химок» прервать рекордную победную серию «Зенита»
11:30 У игрока из Ставропольского края сыграл экспресс с коэффициентом свыше 1610
10:17 Аналитики: Касаткина выиграет у Викмайер и выйдет во 2-й круг «Ролан Гаррос»
29 мая 2017, понедельник
20:30 Во Вьетнаме арестованы 10 человек, принявшие ставок на $ 62 млн с начала года
20:00 «Айнтрахт» (Брауншвейг) — «Вольфсбург»: прогноз от «Чемпионата»
19:45 Букмекеры обновили линию на новый клуб Терри после ухода из «Челси»
19:09 Аналитики: «Питтсбург» Малкина начнёт финал плей-офф против «Нэшвилла» с победы
18:57 БК «Балтбет» заключила соглашение с Российской федерацией баскетбола
16:13 В ЮАР власти конфискуют онлайн-выигрыши игроков
15:16 Всем субъектам украинского футбола будет запрещено делать ставки
13:22 БК «Пари-Матч» запустила приём интерактивных ставок
11:30 Чакветадзе: не думаю, что матч Ларссон — Вихлянцева быстро закончится
11:00 Гарбинье Мугуруса — Франческа Скьявоне: прогноз на матч «Ролан Гаррос»
10:00 Кузнецов проиграет Маррею в 1-м круге и покинет «Ролан Гаррос», думают букмекеры
28 мая 2017, воскресенье
23:09 В матче «Рома» — «Дженоа» были отмечены необычные коэффициенты
18:44 Букмекеры: шансы Тотти сыграть за другую итальянскую команду, кроме «Ромы» — 13%
14:45 Согласно котировкам, Венгер останется в «Арсенале» после победы в Кубке Англии
13:34 Стефан Робер — Григор Димитров: прогноз на матч «Ролан Гаррос» от «Чемпионата»
13:00 Букмекеры оценили шансы «Арсенала» отыграться с 1:2 и не пустить «Енисей» в РФПЛ
12:00 Согласно котировкам ЦСКА победит «Локомотив-Кубань» и во 2-м матче полуфинала
10:45 Марко Трунгеллити — Кентен Алис: прогноз на матч «Ролан Гаррос» от «Чемпионата»
10:30 Аналитики: Гран-при Монако выиграет Феттель, Квят точно попадёт в очковую зону
09:00 Букмекеры оценили шансы «СКА-Хабаровск» занять место «Оренбурга» в РФПЛ
01:12 Главным кандидатом на Алексиса Санчеса является «Бавария», считают аналитики
27 мая 2017, суббота
23:13 Макарова проиграет Кербер в 1-м круге и покинет «Ролан Гаррос», думают букмекеры
20:45 Чакветадзе: Макаровой нечего терять в матче с Кербер, она способна победить
18:30 Прогноз Талалаева на матч «Арсенал» — «Енисей»: обе команды забьют
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017