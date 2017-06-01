«Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз»: прогноз на 2-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на второй матч финальной серии Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз».

Ставка: победа «Нэшвилл Предаторз» с учётом ОТ с коэффициентом 2.4 (см. все коэффициенты на матч).

«Питтсбург» пока никого не убедил, что он во второй раз подряд выиграет Кубок Стэнли. Казалось, что это произойдёт точно после смены Флери на Мюррея, но тот пока играет не слишком стабильно, в частности, он завалил стартовый матч с «Предаторз». Да, «пингвины» ведут, но пока они ещё не показали чего-то невероятного.

«Нэшвилл» же продемонстрировал, что он очень силён, отыгравшись с 0:3 в первом матче. Он борется с травмами, и делает это достаточно успешно, как многим кажется. Ринне — очень уверенный в себе голкипер, он опытен. Финн не завалит вторую игру подряд, поэтому стоит ставить на «хищников».

Начало матча — 1 июня в 03:00 по московскому времени.