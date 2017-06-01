NordicBet продлила спонсорское соглашение с хоккейной Лигой чемпионов

Букмекерская компания NordicBet продлила спонсорскую сделку с хоккейной Лигой чемпионов. Действующее соглашение истекало по окончании сезона-2017/18, но стороны продлили его на два года, информирует igamingbusiness.

NordicBet будет эксклюзивным партнёром турнира в категории ставок на спорт, а также будет выступать в качестве эксклюзивного ведущего официальной статистики на веб-сайте лиги.

Название компании также появится в официальном наименовании награды самому ценному игроку лиги. Помимо этого, букмекер сможет размещать рекламу на стадионах в дни матчей турнира.