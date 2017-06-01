Sky Betting & Gaming подал заявку на получение мальтийской игорной лицензии

Британский оператор онлайн-азартных игр Sky Betting & Gaming (SBG) подал заявку регулятору игорного рынка Мальты Malta Gaming Authority (MGA) на получении лицензии. Следующим шагом компании является выход на немецкий рынок.

SBG, которая уже владеет лицензиями регулирующих агентств в Великобритании, Олдерни (один из Нормандских островов) и Италии, планирует начать принимать ставки от немецких игроков через SkyBet.de в конце этого года.

Председатель правления MGA Джозеф Кушьери сказал, что интерес SBG к получению лицензии Мальты отражает большую ценность, с которой «ведущие мировые бренды» относятся к этой стране.