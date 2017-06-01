Букмекеры: «Зенит» во главе с Манчини — главный фаворит РФПЛ сезона-2017/18

1 июня санкт-петербургский «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера команды.

После этого букмекеры повысили шансы «Зенита» на чемпионство в следующем сезоне. Десять дней назад на победу «Зенита» в чемпионате предлагалось ставить за 3.00. Теперь коэффициент на это событие составляет 2.27 (см. все коэффициенты).

Шансы ЦСКА выиграть турнир теперь котируются за 3.15. «Спартака» — за 3.54.

Чемпионство «Рубина», «Локомотива» и «Краснодара» оценивается коэффициентом 36.00. Золотые медали для «Ростова» после ухода Бердыева стали совсем призрачными — 101.00 вместо 15.00.

За 201.00 можно поставить на то, что золотые медали выиграет вернувшееся в Премьер-Лигу московское «Динамо».