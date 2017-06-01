Британский проект по онлайн-самоисключению лудоманов получил название GAMSTOP

Ассоциация удалённого гемблинга (Remote Gambling Association, RGA) объявила, что назвала свой национальный проект онлайн-самоисключения «GAMSTOP».

Закон об азартных играх 2014 года требует, чтобы все удаленные операторы азартных игр обладали услугой самоотключения игрока в рамках кодекса комиссии Великобритании по азартным играм (UKGC). Система предполагает внесение игроков в чёрные списки букмекерских контор по требованию самих пользователей, страдающих игорной зависимостью.

На сайте проекта будут дополнительно изложены другие меры, которые помогут гражданам справиться с зависимостью от азартных игр.