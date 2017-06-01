Аналитики: «Голден Стэйт» не оставит шансов «Кливленду» Джеймса в 1-м матче

2 июня состоится 1-й матч финала плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом. Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.40. Шансы «Кавальерс» оценены в 3.94, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.

Ставку на победу «Кливленда» с учётом ОТ можно сделать за 3.68, а на победу «Голден Стэйт» — за 1.22 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на ТБ 220,5 очка — 1.68, а на ТМ 220,5 очка — 2.16.