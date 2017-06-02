Согласно котировкам, Кузнецова легко победит Шуай в 3-м круге «Ролан Гаррос»

2 июня в матче третьего круга женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся китаянка Чжан Шуай и россиянка Светлана Кузнецова. Начало встречи — в 16:00 мск.

Согласно котировкам, у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Кузнецовой оценивается коэффициентом 1.17. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.53 (см. все коэффициенты на матч).

Если Шуай сумеет победить Кузнецову, сыграет ставка с коэффициентом 5.95. На то, что китаянка сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.57.