Исследование: мужчины и женщины по-разному реагируют на неудачу в азартных играх

Согласно результатам нового исследования, любителям ставок свойственно проявление гендерных отличительных признаков поведения при стрессе, связанном с азартными играми.

Австралийские исследователи из Университета Аделаиды и Технологического университета Суинберна сравнили реакцию 580 мужчин и 605 женщин на финансовые потери при азартных играх. Их результаты были опубликованы в журнале Springer Journal of Gambling Studies.

338 мужчин и женщин, являющихся проблемными игроками, проявили сходные принципы ведения игры, но их реакция на проигрыш заметно отличалась. Мужчины с симптомами лудомании в большинстве случаев направили своё разочарование на физическое насилие, в то время как женщины, как правило, переносили разочарование самостоятельно.

Мужчины чаще били по устройству, с помощью которого они проигрывали средства, а также грубили сотрудникам игрового зала. Женщины в большинстве случаев начинали плакать или подавать другие признаки депрессии.