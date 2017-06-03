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«Ювентус» — «Реал Мадрид»: статистическое превью матча

3 июня 2017, суббота. 04:06. Ставки

3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе состоится финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал Мадрид».

Встреча в Кардиффе станет повторением финала 1998 года, когда «Реал» отпраздновал минимальную победу над «Ювентусом» в Амстердаме. Интересно, что цвета туринцев в той встрече защищал нынешний тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. В Нидерландах «Реал» завоевал седьмой из своих 11 Кубков чемпионов. Если испанский клуб вновь окажется сильнее и победит в основное время матча, сыграет ставка с коэффициентом 2.74 (см. все коэффициенты на матч).

Соперники провели между собой 18 матчей, и все — в рамках главного еврокубка. В активе обеих команд по восемь побед при двух ничьих, но «Юве» при этом забил 21 мяч, а «Реал» — только 18. Победа туринцев в основное время финальной встречи «стоит» 2.93. На ничью можно поставить за 3.13.

У «Ювентуса» два Кубка чемпионов — 1985 и 1996 годов. При этом туринцы шесть раз уступали в финалах, что является антирекордом турнира.

«Ювентус» может стать девятой командой, оформившей «золотой хет-трик». Под началом Аллегри туринцы трижды кряду выиграли и чемпионат, и Кубок Италии. На то, что «Ювентус» завоюет трофей в субботу вечером, можно поставить за 1.88.

В 12-ти матчах этого розыгрыша «Ювентус» одержал девять побед и трижды сыграл вничью. Туринцы могут стать первой командой после «Манчестер Юнайтед» образца сезона 2007/08, которая завоюет трофей без единого поражения. Коэффициент на непроигрыш туринцев в основное время матча — 1.54.

«Реал» имеет шанс стать первой командой, кому удастся защитить трофей в эру Лиги чемпионов. Зидан может стать первым тренером, который выиграет Лигу чемпионов два раза подряд, а Серхио Рамос в таком случае станет первым капитаном, выигравшим этот трофей в двух сезонах кряду. Шансы мадридцев завоевать трофей котируются за 1.98.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Роналду забил 10 мячей и отстает от лучшего бомбардира Лионеля Месси на один гол. Португалец сохраняет шансы выиграть спор снайперов пятый год подряд. Для этого ему нужно забить в финале всего лишь один мяч. Шансы на это неплохие, ведь «Реал» забивает 64 матча подряд во всех турнирах, что является рекордом.

Роналду (2008, 2014) и Рамос (2014, 2016) могут стать первыми игроками, забившими в трёх финалах Лиги чемпионов. Гол португальского форварда в матче оценивается коэффициентом 2.08, гол Рамоса — коэффициентом 4.97.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
3 июня 2017, суббота
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