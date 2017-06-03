«Ювентус» — «Реал Мадрид»: прогноз на финал Лиги чемпионов от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал Мадрид».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) с коэффициентом 2.01 (см. все коэффициенты на матч).

«Один из самых сложных финалов Лиги чемпионов именно для прогнозирования. Даже букмекеры дали практически равную линию. Вспоминать о том, что дважды подряд конкретно Лигу чемпионов никто не выигрывал, не хочется. Хотя для кого-то и это железный фактор.

Всё-таки я в большей степени буду отталкиваться от футбольных факторов. «Ювентус» по сравнению с финалом двухлетней давности против «Барсы» значительно укрепил атаку, при этом оборона не стала слабее. Пожалуй, у Аллегри самая организованная команда в мире. «Реал» в этом компоненте также добавил при Зидане, но всё-таки за его защиту нельзя поручиться. Сложно говорить о паре Варан — Рамос, как о связке. У обоих отличный набор игровых характеристик, но взаимодействия далеки от тех, что демонстрируют Кьеллини и Бонуччи. Если Касемиро не будет успевать вовремя тормозить наступление туринцев, то у «Реала» возникнут сложности.

На мой взгляд, если «Ювентус» забьёт первым, то судьба финала будет практически предрешена. Забить закрытым бьянконери чрезвычайно сложно. Спросите у игроков «Монако» или «Барселоны». Я хочу порекомендовать победу «Юве» с расходом. Ограничусь основным временем. В последние годы «Реал» практически непобедим за пределами 90 минут".

Начало матча — 3 июня в 21:45 по московскому времени.