Букмекер: 50 % игроков ставят на победу «Ювентуса» в основное время финала ЛЧ

Российские игроки верят в то, что «Ювентус» в финале Лиги чемпионов сумеет победить мадридский «Реал» в основное время матча. 50 % ставок из выборов П1/Х/П2 сделаны на победу туринского клуба. 40 % ставят на «Реал», ещё 10 % — на ничью. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».

Подавляющее большинство (85 %) верит в то, что матч будет результативным и будет пробит тотал 2,5 гола. Коэффициент на данный исход составляет 2.25.

Из крупных ставок в компании отметили клиента, который поставил 1,8 млн руб. на непроигрыш «Ювентуса» в основное время матча с коэффициентом 1.48.

Матч «Ювентус» — «Реал Мадрид» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Начало — 21:45 мск.