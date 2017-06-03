В Неваде с 1 июля можно будет делать ставки на киберспорт и обладателей «Оскара»

Ставки на киберспорт вскоре станут легальными в американском штате Невада. Накануне губернатор штата Брайан Сандовал подписал законопроект о внесении изменений в существующий порядок игорного бизнеса.

Ранее регулятор азартных игр в Неваде уже разрешил делать ставки на киберспорт, поэтому законопроект будет официально утверждён и вступит в силу с 1 июля. Он позволит букмекерам добавлять в линию ставки на киберспорт и некоторые культурные события — например, на обладателей премии «Оскар».

В рамках нового закона Комиссия по азартным играм штата Невада сможет выдавать лицензии, разрешающие подобные ставки. Закон гласит, что лицензиат должен предоставлять ежеквартальные платежи в размере 3% от общей суммы каждой ставки.