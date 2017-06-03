Аналитики: «Нэшвилл» сократит отставание от «Питтсбурга» Малкина в финале НХЛ

4 июня мск состоится третий матч финала плей-офф НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным). Начало — в 3:00 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Питтсбурга».

Букмекеры считают «Нэшвилл» фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.29. Шансы «Питтсбурга» оценены в 3.05. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.80.

Ставку на победу «Предаторз» с учётом ОТ можно сделать за 1.70, а на победу «Пингвинз» — за 2.30 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.25, на ТМ 5,5 шайбы — 1.72.