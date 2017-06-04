Букмекеры оценили шансы Кузнецовой победить Возняцки на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, в матче четвёртого круга женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся датчанка Каролина Возняцки и россиянка Светлана Кузнецова. Начало встречи — в 12:00 мск.

Согласно котировкам, у россиянки чуть больше шансов в этом матче. Победа Кузнецовой оценивается коэффициентом 1.88. Победа с форой "-2,5" гейма — 2.14 (см. все коэффициенты на матч).

Если Возняцки сумеет победить Кузнецову, сыграет ставка с коэффициентом 1.93. На то, что датчанка сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.71.