В Австралии обсуждают слияние Tabcorp и Tatts на сумму € 7,25 млрд

Австралийские любители азартных игр ждут официального решения австралийского арбитражного трибунала (ACT) в отношении слияния Tabcorp Holdings и Tatts Group, сумму сделки оценивают в 11 млрд австралийских долларов (€ 7,25 млрд).

В течение мая ACT изучил различные споры и мнения в отношении слияния Tabcorp и Tatts по созданию прямого лидера австралийского азартного бизнеса. Официальные лица АСТ выслушали позицию конкурентов и попытались определить, как слияние может повлиять на рыночные условия.

На прошлой неделе Комиссия по конкуренции и потребительским вопросам (АССС) подробно рассказала трибуналу о «заметных опасениях» относительно планов компаний. Ожидается, что АСТ вынесет свой вердикт в ближайшее время.