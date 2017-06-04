«Реал Мадрид» выиграет и следующий чемпионат Испании, считают аналитики

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд в Примере сезона-2017/18.
Фаворитом турнира эксперты считают мадридский «Реал». Второе подряд чемпионство команды Зинедина Зидана котируется за 1.86.
Шансы «Барселоны» выиграть турнир оцениваются коэффициентом 2.20 (см. все коэффициенты).
Если чемпионом Испании станет мадридский «Атлетико», сыграет ставка в коэффициентом 15.00.
Далее следуют «Севилья» (51.00), «Вильярреал» (101.00) и «Валенсия» (151.00).
Поставить на чемпионство «Леганеса», «Леванте», «Депортиво», «Бетиса», «Лас-Пальмаса», «Эйбара» и «Алавеса» можно за 1000.00.