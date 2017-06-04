Букмекеры: «Голден Стэйт» победит «Кливленд» Джеймса и во второй игре финала НБА

5 июня состоится 2-й матч финала плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом. Начало — в 3:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Уорриорз».

Букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.32. Шансы «Кавальерс» оценены в 4.78, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 14.0.

Ставку на победу «Кливленда» с учётом ОТ можно сделать за 4.50, а на победу «Голден Стэйт» — за 1.25 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на ТБ 220,5 очка — 1.90, а на ТМ 220,5 очка — 1.98.