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Макаров: перечень событий для ставок наведёт порядок в букмекерской индустрии

5 июня 2017, понедельник. 15:05. Ставки

Председатель правления СРО «Ассоциация букмекерских контор» Константин Макаров поддержал инициативу депутатов Госдумы создать исчерпывающий и закрытый перечень событий для ставок, предлагаемых букмекерами России. Об этом Макаров рассказал в ходе пресс-конференции «Что изменится для любителей азартных игр?».

«Легальный букмекерский рынок очень обеспокоен тем, что под видом ставок на спорт происходит игра на устройствах, которые по факту являются игровыми аппаратами. У игровых автоматов есть два признака. Это визуализация и очень высокая частота наступления исхода. Ни один вид спорт не может обеспечить регулярный двухсекундный исход. Даже если это настольный теннис и прочие динамичные виды спорта.

Если букмекер принимает ставки на изменение биржевых котировок, то он должен показывать игроку графики. Но никак не карты и не шарики. То же самое с приёмом ставок на смену погоды. Игроку должны показываться данные давления воздуха и прочее. А ему опять показывают шарики.

Если в Москве в этом плане порядок наведён, то в регионах есть серьёзные проблемы с этим вопросом. Легальный букмекерский рынок выступает за данные поправки.

Чем выше динамика — тем выше азарт. Именно поэтому, наверное, букмекеров оставили вне игорных зон. Динамика событий в нём ниже, чем в игровых автоматах. Прежде чем дождаться, пока будет забит гол, лошадь добежит до финиша или объявят обладателя «Оскара», должно пройти время, проходит не две и не двадцать секунд. Это достаточно долгий временной период. Который позволяет человеку «остыть», если можно так сказать, обдумать свои действия.

Поэтому исчерпывающий перечень событий наведёт порядок в букмекерской индустрии. Верим, что незаконный игорный бизнес, который скрывается под видом букмекерских контор, будет побеждён", — приводит слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Алексей Агеев.

Напомним, депутат Госдумы Александр Сидякин подготовил законопроект, согласно которому в России будет составлен закрытый перечень событий, на которые букмекеры смогут принимать ставки. Делается это в рамках борьбы с компаниями, которые под видом букмекерских услуг предлагают клиенту игровые автоматы, запрещённые в России вне специальных зон.

Депутат Сидякин: ограничим список событий, на которые можно принимать ставки
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Игорный бизнес
Новости. Ставки
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