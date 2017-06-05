Венгрия — Россия: прогноз на матч от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на товарищеский матч сборных Венгрии и России.

Ставка: тотал матча 2-3 гола с коэффициентом 1.9 (см. все коэффициенты на матч).

«Прогнозировать товарищеские матчи — зачастую дело не из лёгких, особенно когда не очень понятно физическое состояние команд. Венгрии нужно сыграть с Россией, затем победить Андорру в квалификации ЧМ-2018 и после этого можно отдыхать. У команды Черчесова путь в июне куда более длинный. И как раз на сборах закладывается база. На что сейчас способны россияне — загадка.

Ставить на победу одной из команд — опрометчивое решение. А вот голы должны быть, пусть и не в очень большом количестве. Всё-таки матч не на нейтральном поле. В Будапеште будет хорошая футбольная атмосфера, хозяева уж точно не будут играть спустя рукава. Поэтому я предположу, что в матче будет забито или 2, или 3 гола. Коэффициент — 1.9. Ставка же вбирает в себя целый спектр результатов".

Начало матча — 3 июня в 21:30 по московскому времени.