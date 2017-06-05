Bet365 выделила £ 7,7 млн на строительство центра отдыха площадью 10 тыс. м²

Независимая букмекерская онлайн-компания bet365 выделила £ 7,7 млн на строительство центра отдыха и обучения площадью 10 000 кв. метров в бизнес-парке Etruria Valley (Сток-он-Трент — Стаффордшир), информирует Sbcnews.

Ранее букмекеру было предоставлено разрешение города Сток на реконструирование района. Ожидается, что объект будет открыт к апрелю 2018 года.

В помещении будут установлены две футбольные площадки, многоцелевой тренажёрный зал, игровая секция, раздевалки, учебные заведения, офисы и парковка для персонала.