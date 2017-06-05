«Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 4-й матч серии

Аналитики портала BetNHL.ca сделали прогноз на четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз».

Ставка: индивидуальный тотал Романа Йози больше 0,5 очка с коэффициентом 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

«Есть сомнения по поводу победителя матча. Склоняемся к победе гостей, но здесь конфликтная ситуация. Постараемся зайти с другой стороны. Проанализировав ставки на индивидуальные тоталы, есть вариант поставить на Романа Йози. Его лучшие игры были в домашних матчах. И он выглядит одним из самых голодных „хищников“. Стоит выбрать ставку на тотал его бросков (больше 3,5) или на то, что он наберёт хотя бы одно очко».

Начало матча — 6 июня в 03:00 по московскому времени.