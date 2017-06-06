Sportsbet удалит рекламный ролик со спринтером, лишённым медали ОИ за допинг

Австралийскому онлайн-оператору спортивных ставок Sportsbet было предложено прекратить показывать спорную телевизионную рекламу со спринтером Беном Джонсоном.



5 июня Бюро рекламных стандартов Австралии выпустило заявление по рекламе Sportsbet, в которой Джонсон рекламировал мобильное приложение для ставок. Букмекер в рекламе обыгрывал факт использования Джонсоном анаболических стероидов, что привело к тому, что он был лишен своей золотой олимпийской медали 1988 года в спринте.



Sportsbet уже убрал ролик из спортивных трансляций по жалобам антидопинговых агентств и некоторых политиков. Бюро рекламных стандартов посоветовало компании убрать рекламу со всех ТВ-каналов и удалить её из социальных сетей.

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