БК «Лига Ставок» заключила соглашение с Российским футбольным союзом

Букмекерская компания «Лига Ставок» объявила о заключении партнёрского соглашения с Российским футбольным союзом (РФС).

Необходимость заключения соглашений об использовании символики и наименований мероприятий с ведущими спортивными федерациями и профессиональными лигами России – часть законодательных требований РФ (ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта»), которые также обязывают букмекеров осуществлять целевые отчисления в пользу спорта.



На сегодняшний день официальными партнёрами «Лиги Ставок» уже стали Единая лига ВТБ, Всероссийская федерация волейбола, Федерация гандбола России, Российская федерация баскетбола, Союз биатлонистов России, Российская шахматная федерация, Федерация хоккея России и Российский футбольный союз.