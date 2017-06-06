БК «Пари-Матч» закрывает все ППС в России, чтобы сосредоточиться на онлайне

Букмекерская компания «Пари-Матч» готовится к закрытию своей сети ППС в России.

«Мы закрываем оставшиеся 27 ППС в 16 городах России. Официально 11 июня станет последним днём работы ППС. В этот день будет осуществлена финальная выплата клиентам», — цитирует директора компании по РФ Анатолия Мережко «Рейтинг Бумекеров».

Мережко сообщил, что это было тщательно продуманное и спланированное решение.



«Мы пришли к такому выводу достаточно давно, проанализировав среднесрочные и краткосрочные тренды российского и мирового рынка. На наш взгляд, будущее за онлайн-гемблингом, а также за динамично развивающимся мобильном беттингом. И мы хотим сосредоточиться на этих двух направлениях», — рассказал специалист.

В конце мая «Пари-Матч» запустила официальный сайт по приёму интерактивных ставок в России. На территории РФ компания оперирует под лицензией № 13 ООО «Бетринг». В январе 2017 года «Пари-Матч» стала партнёром Первого ЦУПИС.