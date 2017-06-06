Макаров: идею запрета ставок на детско-юношеские соревнования нужно обсуждать

Председатель правления СРО «Ассоциация букмекерских контор» Константин Макаров прокомментировал инициативу депутатов Госдумы РФ запретить в России ставки на детско-юношеские соревнования. Об этом Макаров рассказал в ходе пресс-конференции «Что изменится для любителей азартных игр?».

«В целом инициатива понятная. Это, конечно, связано с тем, что существует очень высокий процент предполагаемых договорных матчей, особенно в индивидуальном детском и юношеском спорте, где игра идёт один на один и проще склонить игрока к проведению договорного матча.



Но на эту ситуацию нужно очень внимательно смотреть со следующей стороны. Есть очень много профессиональных видов спорта, где в принципе выступают несовершеннолетние атлеты. Художественная гимнастика, к примеру. В игровых видах спорта, в том же футболе или хоккее, ребята уже в 16-17 лет могут выступать за профессиональные команды.



В целом инициатива рабочая, но её нужно обсуждать. Тогда есть шанс разработать хороший закон», — приводит слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Алексей Агеев.

В апреле депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 26.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которому в России будет запрещено делать ставки на детско-юношеские спортивные соревнования.