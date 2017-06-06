15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

На Филиппинах могут ограничить количество оффшорных лицензий на онлайн-гемблинг

На Филиппинах могут ограничить количество оффшорных лицензий на онлайн-гемблинг
Комментарии

Филиппинская ассоциация развлечений и азартных игр (PAGCOR) заявила, что может ограничить количество оффшорных лицензий на онлайн-гемблинг до 50.

По данным Business World Online, вице-президент подразделения PAGOOR по филиппинским оффшорным игорным операторам (POGO) Хосе Триа-младший сказал, что 42 оператора уже получили лицензию, а 12 всё ещё ждут одобрения от властей.

В прошлом месяце PAGCOR заявила, что лицензии будут охватывать ставки на скачки и собачьи бега. Операторы, получившие лицензию, будут облагаться налогом на 1,5 % от дохода.

Комментарии
Новости. Ставки