На Филиппинах могут ограничить количество оффшорных лицензий на онлайн-гемблинг

Филиппинская ассоциация развлечений и азартных игр (PAGCOR) заявила, что может ограничить количество оффшорных лицензий на онлайн-гемблинг до 50.



По данным Business World Online, вице-президент подразделения PAGOOR по филиппинским оффшорным игорным операторам (POGO) Хосе Триа-младший сказал, что 42 оператора уже получили лицензию, а 12 всё ещё ждут одобрения от властей.



В прошлом месяце PAGCOR заявила, что лицензии будут охватывать ставки на скачки и собачьи бега. Операторы, получившие лицензию, будут облагаться налогом на 1,5 % от дохода.