Букмекеры: Халеп победит Свитолину и выйдет в полуфинал «Ролан Гаррос»

Завтра, 7 июня, в матче 1/4 финала женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся украинка Элина Свитолина и румынка Симона Халеп. Начало встречи — в 15:00 мск.



Согласно котировкам, у румынки не возникнет проблем в этом матче. Победа Халеп над Свитолиной оценивается коэффициентом 1.37. Победа с форой -2,5 гейма — 1.53 (см. все коэффициенты на матч).



Если Свитолина сумеет победить Халеп, сыграет ставка с коэффициентом 3.36. На то, что украинка сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.54.